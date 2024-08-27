الأمن الروسي يلاحق جنائيا صحفيين غربيين عبروا الحدود إلى كورسك بشكل غير قانوني

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فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB قضايا جنائية ضد اثنين آخرين من الصحفيين، أحدهما أوكراني، والآخر ألماني، دخلا بشكل غير قانوني إلى سودجا عبر الحدود.جاء ذلك وفقا لما أفاد به مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي لوكالة "تاس"، حيث تابع البيان: "فتح جهاز الأمن الفيدرالي قضايا جنائية ضد صحفي في هيئة الإذاعة الألمانية (دويتشه فيلله) DW هو نيكولاس سيمون ومراسلة القناة التلفزيونية الأوكرانية 1+1 ناتاليا ناغورنايا، اللذين عبرا الحدود الروسية بشكل غير قانوني في محيط مدينة سودجا بمقاطعة كورسك".وتنص عقوبة الفقرة 3 من المادة 322 للقانون الجنائي الروسي الذي فتحت بموجبها هذه القضايا على عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات، حيث أوضح جهاز الأمن الفيدرالي أنه منذ 17 أب تم فتح قضايا جنائية ضد 7 صحفيين أجانب بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.