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صحة

"فيروس غرب النيل" يضرب إسرائيل.. حقائق عن المرض

Lebanon 24
27-08-2024 | 04:00
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أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم، بأن أجهزة وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، تمكنت من ضبط "بعوض قاتل" مصاب بفيروس "غرب النيل" في عدد من مناطق وسط إسرائيل.
وقالت أجهزة الوزارة إنها اكتشفت بؤرا للبعوض المصاب في ريشون لتسيون رابع أكبر مدن إسرائيل، كالانسيفا، الطيبة، موديعين مكابيم ريعوت، وفي المجلس الإقليمي وادي يزرعيل وفي المجلس الإقليمي عيمق حيفر.
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وأصدرت الوزارة تعليماتها إلى جميع السلطات في إسرائيل، مع التركيز على المناطق التي تم العثور فيها على البعوض المصاب أو الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بحمى غرب النيل، بتوسيع نظام المراقبة والإبادة.
ويعتبر فيروس غرب النيل المسؤول عما يعرف بحمى غرب النيل والذي يصل إلى البشر عن طريق لدغات ما يسمى بـ"البعوض الزاعج" الحامل للفيروس، وينتشر بشكل عام في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أمريكا وغرب آسيا.
غالبا ما تظهر على المصابين بالفيروس أعراض خفيفة أو قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، لا سيما في المراحل الأولى من الإصابة، وعندما تظهر الأعراض، فإنها تحاكي أعراض الإنفلونزا الخفيفة، بحيث يعاني الأفراد من الحمى والصداع وآلام في الجسم والتعب، وفي بعض الأحيان طفح جلدي.
(روسيا اليوم)

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