31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موسكو تتهم أوكرانيا بمحاولة صنع "قنبلة قذرة"
Lebanon 24
27-08-2024
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، إيغور كيريلوف، أن نقل وقود نووي مستهلك إلى أوكرانيا يشكل خطراً كبيراً، حيث يمكن استغلال ذلك من أجل صنع "قنبلة قذرة" واستخدامها تحت علم دولة أخرى.
Advertisement
وقال الاثنين إن وزارة الدفاع لا تستبعد قيام القوات الأوكرانية باستفزازات واغتيالات باستخدام المواد الكيميائية.
وقال كيريلوف: "في أب 2024، خلال الأنشطة العملياتية، تم العثور على مواد جاهزة للاستخدام تحتوي على خليط أساسه نترات الثاليوم، ومع الأخذ في الاعتبار الاستفزازات العديدة باستخدام المواد الكيميائية السامة ومحاولات اغتيال مسؤولين في المناطق الروسية الجديدة، لا تستبعد وقوع حوادث مماثلة باستخدام هذه العينات من قبل القوات الأوكرانية".
وقال كيريلوف: "هناك عامل خطر آخر هو استيراد النفايات الكيميائية الخطرة والوقود النووي المستهلك إلى أوكرانيا، والتي يمكن استخدامها لصنع ما يسمى "القنبلة القذرة"، إضافةً للاستفزازات الكيميائية "تحت علم زائف"، وفي إحدى إحاطاتنا الأخيرة، ذكرنا أن عمليات التسليم تُنَظم عبر بولندا ورومانيا، وتحت إشراف شخصي من رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك".
وأشار الجنرال الروسي إلى أن موسكو تدعو في هذا الصدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجدداً إلى "إجراء تحقيق حقيقي ونزيه بشأن استخدام القوات الأوكرانية للمواد الكيميائية السامة، مع الأخذ في الاعتبار الأدلة التي قدمتها روسيا، وإبلاغ الدول الأطراف في المعاهدة بالنتائج في أقرب وقت ممكن". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
Lebanon 24
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
14:50 | 2024-08-26
26/08/2024 02:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
10:00 | 2024-08-26
26/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
12:00 | 2024-08-26
26/08/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
12:34 | 2024-08-26
26/08/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:22 | 2024-08-27
إحتراق سيارة في مزرعة المجيدية... العدوّ الإسرائيليّ استهدفها بالقنابل
09:15 | 2024-08-27
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحرير محتجز من غزة... هذه هويته
09:05 | 2024-08-27
حديث إسرائيلي جديد عن مكان السنوار.. هل يخرج من الأنفاق؟
09:00 | 2024-08-27
"حلقة من النار"... هكذا تتحرّك إيران وتُشكّل خطراً على إسرائيل
08:51 | 2024-08-27
بعد ردّ "الحزب"... "حان وقت الدور الإيراني" (فيديو)
08:16 | 2024-08-27
لافروف: اللعب بالنار خطر جداُ بالنسبة لمن لديهم أسلحة نووية في الغرب
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 16:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 16:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 16:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24