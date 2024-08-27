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عربي-دولي

بدأت بالإنتشار... تحذير سكان 3 ولايات أميركية من عناكب سامة

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:18
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حذر خبراء في الحياة البرية سكان كولورادو وكانساس ونيو مكسيكو الأميركية من انتشار ذكور العناكب السامة المرتقب، حتى شهر تشرين الاول.


وأطلق بعض خبراء العناكب والحياة البرية على هذه الظاهرة اسم "التزاوج الزوجي"، حيث تتحرك ذكور العناكب لمسافات بعيدة بحثا عن شريكة أنثى ناضجة. (روسيا اليوم)
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