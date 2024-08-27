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بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة خلال أيام

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:41
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عقد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان اجتماعاً مع طاقم الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، في إطار التحضيرات لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن أبو رمضان قوله إن: "كوادرنا الصحية في قطاع غزة تعمل تحت النار، ونرفع لهم القبعات على أعمالهم التي نفخر بها أمام العالم في العطاء والتضحية والإنسانية".
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وأكد أبو رمضان أن مليونا ومئتي ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء الأحد، إلى مستودعات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في قطاع غزة، وتم حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، وستبدأ حملة التطعيم خلال أيام قليلة، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95% من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.
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