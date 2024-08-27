"صوت أقوى من الرعد".. صخور تنهار على شاطئ مكتظ بالعائلات في بريطانيا

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انهارت صخور من جرف عالٍ باتجاه شاطئ في بريطانيا مكتظ بالعائلات، وعلى الفور، أطلقت شرطة السواحل قارب نجاة لإجراء بحث بالقرب من موقع الانهيار، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة تصاعد سحابة كثيفة من الغبار إثر الانهيار الصخري، ما أجبر مرتادي شاطئ جاكوب لادر على الهروب نحو البحر في منطقة سيدموث السياحية.وفي تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال شاهد عيان دانماركي بأنه سمع دوي انفجارين متتاليين. وشبّه صوت انهيار الجرف بأنه "أقوى من الرعد"، رغم أنه كان بعيداً نحو 300 متر من الشاطئ.بالمقابل، حاول شاهد عيان آخر "تبسيط الحادثة"، مشيراً إلى أن سقوط الجرف يحدث بشكل متكرر، ولكن ليس بهذا الحجم الضخم، ومع ذلك فإنّ السكان المحليين لا يأخذون الأمر على محمل الجد ويخاطرون بحياتهم للاستمتاع على الشاطئ رغم التحذيرات.