Advertisement

عربي-دولي

"صوت أقوى من الرعد".. صخور تنهار على شاطئ مكتظ بالعائلات في بريطانيا

Lebanon 24
27-08-2024 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1239556-638603626338393348.jpg
Doc-P-1239556-638603626338393348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انهارت صخور من جرف عالٍ باتجاه شاطئ في بريطانيا مكتظ بالعائلات، وعلى الفور، أطلقت شرطة السواحل قارب نجاة لإجراء بحث بالقرب من موقع الانهيار، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة تصاعد سحابة كثيفة من الغبار إثر الانهيار الصخري، ما أجبر مرتادي شاطئ جاكوب لادر على الهروب نحو البحر في منطقة سيدموث السياحية.
Advertisement

وفي تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال شاهد عيان دانماركي بأنه سمع دوي انفجارين متتاليين. وشبّه صوت انهيار الجرف بأنه "أقوى من الرعد"، رغم أنه كان بعيداً نحو 300 متر من الشاطئ.

بالمقابل، حاول شاهد عيان آخر "تبسيط الحادثة"، مشيراً إلى أن سقوط الجرف يحدث بشكل متكرر، ولكن ليس بهذا الحجم الضخم، ومع ذلك فإنّ السكان المحليين لا يأخذون الأمر على محمل الجد ويخاطرون بحياتهم للاستمتاع على الشاطئ رغم التحذيرات.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:22 | 2024-08-27
09:15 | 2024-08-27
09:05 | 2024-08-27
09:00 | 2024-08-27
08:51 | 2024-08-27
08:16 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24