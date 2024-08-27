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إقتصاد

توتر بين الصين وكندا بسبب رسوم السيارات الكهربائية

Lebanon 24
27-08-2024 | 18:42
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هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب الإعلان أمس الإثنين، عن فرض رسوم بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين ابتداء من الأول من تشرين الأول المقبل.

وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان صدر مساء أمس الإثنين: "سوف تتخذ الصين جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية".
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واتهمت بكين أوتاوا بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، وأضافت "هذه الخطوة تمثل الحمائية التجارية تماماً، وتعد قراراً له دوافع سياسية". وأوضحت بكين أن الحكومة الكندية تتحرك ضد مصالح مواطنيها ومصالح مواجهة التغير المناخي.

وتماثل الخطوة الكندية قرار الحكومة الهندية، بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في أيار الماضي.

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