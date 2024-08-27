روسيا تُسيطر على بلدة أورليفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها سيطرت على بلدة أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهمّا.



وقالت الوزارة إن القوات الروسية "حرّرت بلدة أورلوفكا"، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا. (سكاي نيوز)

Advertisement