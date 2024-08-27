بعد 10 أيّام من إستقالته... ظریف يعود للحكومة

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تراجع محمد جواد ظريف عن استقالته كمساعد للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية والتي أعلنها بعد 10 أيام من تعيينه وعزاها لاحتجاجه على قائمة الوزراء التي قدمها الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان إلى البرلمان.واليوم الثلاثاء، عاد ظريف عن استقالته وکتب علی منصة إكس: "اليوم، ذهب أعضاء الحكومة للقاء القائد الأعلى في ظل تواجد كبير للنساء والأعراق والمذاهب في الهيئة الحكومية، مما يدل على صدق وشجاعة الرئيس في تنفيذ وعوده الانتخابية، وآمل أن يستمر هذا النهج على هذا النحو وأن يتحقق التوافق الوطني على أساس التنمية التي تركز على الإنسان وتستند إلى الشعب. أنا وزملائي في مجلس الإرشاد واللجان نفتخر بأن ما يقرب من 70٪ من الوزراء ونواب الرئيس وكثير من نواب الوزراء والمنظمات كانوا نتيجة اقتراحات خبراء في هذا المسار الشفاف والمفتوح للمشاركة. إن شاء الله، مع تلافي النقائص، سيتم ترسيخ هذه الطريقة. بعد المتابعات والمشاورات الحكيمة لرئيس الجمهورية المحترم وبأمر مكتوب منه، ومع التوكل على الله وآمل أن أجد الدعم والإرشاد من الشعب الكريم، سأواصل أداء مهامي في منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية". (العربية)