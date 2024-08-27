داخل قصر صدام حسين... فيديو يُعرض لأوّل مرّة لقاسم سليماني شاهدوه

نشرت وكالة "تسنيم" لأول مرة مقطع فيديو يظهر فيه القائد السابق لفيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، وهو يتجوّل في أحد قصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأرفقت "تسنيم" الفيديو بالتعليق: "لقطات تواجد سليماني في قصر صدام".



وأضافت الوكالة: "هذه اللقطات مرتبطة بالفيلم الوثائقي "الذي دمر والذي بنى"، والذي يعرض لأول مرة".

ولم تذكر الوكالة تاريخ التصوير أو الموقع الدقيق للقصر، ويُظهر الفيديو النائب السابق لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، ووزير العمل العراقي الحالي أحمد الأسدي، إلى جانب سليماني. (سبوتنيك)