30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حلقة من النار"... هكذا تتحرّك إيران وتُشكّل خطراً على إسرائيل
Lebanon 24
27-08-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أكّدت أنّ إيران تنفذ "هجوما دبلوماسيا"، مشيرةً إلى أنّ طهران تشكل تهديداً متعدد الأبعاد لإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أنّ وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقتشي، تحرّك بسرعة لـ"تعزيز دور إيران في المنطقة"، في الوقت الذي تواصل فيه إيران تهديد "إسرائيل" بالقوة العسكرية.
Advertisement
ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أنّ تحرّك عراقتشي "يمثل هجوماً إيرانياً متعدد الجوانب على عدة مستويات"، مشيرةً إلى أنّ هذا الوزير يحمل ثروة من الخبرة إلى منصبه، لذا فإن هذا ليس مجالاً جديداً بالنسبة له.
وذكرت الصحيفة أنّه في الوقت عينه، يعمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والمبعوثون الإيرانيون على تعزيز العلاقات مع الدول الرئيسية، مُقدمةً لقاء السفيرين الإيراني والتركي في العراق وتبادل وجهات النظر بشأن المنطقة والوضع في غزة وإدانتهما إسرائيل، دليلاً على ذلك.
ودليل آخر، هو لقاء الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة القطرية في طهران، معتبرةً أنّ "الدوحة تشكل شريكاً مهماً لإيران"، لافتةً أيضاً إلى أنّ الحملة الدبلوماسية الإيرانية تتضمن المزيد من التواصل مع مصر أيضاً.
ورأت "جيروزاليم بوست" أنّ هدف إيران يتلخص في خلق "حلقة من النار" حول إسرائيل وعزلها دبلوماسياً، مضيفةً أنّ "اجتماعات هذا الأسبوع تشكل جزءاً من هذه الأجندة الأوسع نطاقاً". (الميادين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
Lebanon 24
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
14:50 | 2024-08-26
26/08/2024 02:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
12:00 | 2024-08-26
26/08/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
12:34 | 2024-08-26
26/08/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:36 | 2024-08-27
بالفيديو: مهاجرون مغاربة يعبرون البحر سباحة إلى اسبانيا
11:30 | 2024-08-27
بعد وفاة أكثر من 500 حج .. إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية مصرية
11:14 | 2024-08-27
آخر تطورات كورسك.. أوكرانيا تسيطر على 100 بلدة وأسر 594 جنديا روسيا
10:53 | 2024-08-27
عاصفة رملية تُغيّر لون السماء في بلدٍ عربيّ.. شاهدوا الفيديو
10:35 | 2024-08-27
قتل زوجته ورضيعته شنقا.. والسبب لا يخطر على البال!
10:19 | 2024-08-27
زيلينسكي: أجرينا تجربة صاروخ باليستي أوكراني
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 18:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 18:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 18:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24