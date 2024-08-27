"حلقة من النار"... هكذا تتحرّك إيران وتُشكّل خطراً على إسرائيل

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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أكّدت أنّ إيران تنفذ "هجوما دبلوماسيا"، مشيرةً إلى أنّ طهران تشكل تهديداً متعدد الأبعاد لإسرائيل.وأوضحت الصحيفة أنّ وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقتشي، تحرّك بسرعة لـ"تعزيز دور إيران في المنطقة"، في الوقت الذي تواصل فيه إيران تهديد "إسرائيل" بالقوة العسكرية.ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أنّ تحرّك عراقتشي "يمثل هجوماً إيرانياً متعدد الجوانب على عدة مستويات"، مشيرةً إلى أنّ هذا الوزير يحمل ثروة من الخبرة إلى منصبه، لذا فإن هذا ليس مجالاً جديداً بالنسبة له.وذكرت الصحيفة أنّه في الوقت عينه، يعمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والمبعوثون الإيرانيون على تعزيز العلاقات مع الدول الرئيسية، مُقدمةً لقاء السفيرين الإيراني والتركي في العراق وتبادل وجهات النظر بشأن المنطقة والوضع في غزة وإدانتهما إسرائيل، دليلاً على ذلك.ودليل آخر، هو لقاء الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة القطرية في طهران، معتبرةً أنّ "الدوحة تشكل شريكاً مهماً لإيران"، لافتةً أيضاً إلى أنّ الحملة الدبلوماسية الإيرانية تتضمن المزيد من التواصل مع مصر أيضاً.ورأت "جيروزاليم بوست" أنّ هدف إيران يتلخص في خلق "حلقة من النار" حول إسرائيل وعزلها دبلوماسياً، مضيفةً أنّ "اجتماعات هذا الأسبوع تشكل جزءاً من هذه الأجندة الأوسع نطاقاً". (الميادين)