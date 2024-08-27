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عربي-دولي

حديث إسرائيلي جديد عن مكان السنوار.. هل يخرج من الأنفاق؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 09:05
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نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء، تفاصيل المقابلة التي أجراها المحلل الإسرائيلي في القناة الـ12 العبرية إيهود يعاري، وتحدث فيها عن مكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلة أجراها يعاري مع إذاعة "كول براما"، وقال: "يخرج السنوار من الأنفاق ويدخل إليها، وتصفيته معقدة، وربما يحيط نفسه بالأسرى الإسرائيليين".
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وأضاف يعاري أن "السنوار لن يوافق على صفقة الأسرى من دون وقف إطلاق النار بشكل كامل، لإنقاذ حياته". (عربي 21)
 
 


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