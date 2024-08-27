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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحرير محتجز من غزة... هذه هويته

Lebanon 24
27-08-2024 | 09:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحرير رهينة إسرائيلي من جنوب قطاع غزة، من دون أن يكشف عن تفاصيل العملية، فيما قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إنه "تمكن من الهرب".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم اليوم تحرير المختطف الاسرائيلي كايد فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عاما من رهط والذي اختطف من قبل حماس في السابع من تشرين الاول الماضي". (روسيا اليوم)
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