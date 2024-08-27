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عربي-دولي

صور جديدة لكيت ميدلتون... هكذا بدت

Lebanon 24
27-08-2024 | 09:38
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التقطت عدسات "الباباراتزي" صوراً جديدة توثّق الظهور العلني الثالث للأميرة كيت ميدلتون منذ إعلان إصابتها بالسرطان، حيث تواجدت مع زوجها الأمير وليام، والملك تشارلز، والملكة كاميلا لحضور قدّاس أُقيم في كنيسة "كراثي" في اسكتلندا.
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وجلست أميرة وايلز في مقعد الركّاب، إلى جانب الأمير وليام الذي كان يقود السيارة بنفسه، بينما جلس ابنهما الأمير جورج في المقعد الخلفي للسيارة. (لها)
 
 
 
 
 



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