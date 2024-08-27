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عربي-دولي

في اليابان.. الدلافين تعضّ السباحين وطفل احتاج لـ30 غرزة

Lebanon 24
27-08-2024 | 09:57
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حثت السلطات في وسط اليابان رواد الشواطئ على تجنب الدلافين، بعد زيادة حادة في حوادث العض.

وقد تعرّض هذا العام حتى الآن 18 سباحاً للعض في شواطئ عدة في منطقة فوكوي، وفق خفر السواحل المحليين في تسوروغا، والذين سجلوا عدداً قليلاً فقط من الإصابات المرتبطة بالدلافين خلال العامين الماضيين.
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وكانت معظم العضات طفيفة - واقتصر بعضها على الخدوش ولكن في حادثة حصلت حديثاً، احتاج طفل في مرحلة التعليم الابتدائي إلى ما بين 20 و30 غرزة، كما قال مسؤول خفر السواحل شويتشي تاكيوتشي لوكالة "فرانس برس". (العربية)

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