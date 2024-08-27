زيلينسكي: أجرينا تجربة صاروخ باليستي أوكراني

أعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد أجرت الاختبارات الأولى لصاروخها الباليستي.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "كانت هناك اختبارات إيجابية لأول صاروخ باليستي أوكراني. لا أستطيع مشاركة أي تفاصيل أخرى حول هذا الصاروخ". (روسيا اليوم)

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