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زيلينسكي: أجرينا تجربة صاروخ باليستي أوكراني

Lebanon 24
27-08-2024 | 10:19
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أعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد أجرت الاختبارات الأولى لصاروخها الباليستي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "كانت هناك اختبارات إيجابية لأول صاروخ باليستي أوكراني. لا أستطيع مشاركة أي تفاصيل أخرى حول هذا الصاروخ". (روسيا اليوم)
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