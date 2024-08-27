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عربي-دولي

قتل زوجته ورضيعته شنقا.. والسبب لا يخطر على البال!

Lebanon 24
27-08-2024 | 10:35
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شهدت قرية السعيدية البحرية في محافظة دمياط في مصر جريمة قتل زوجة وطفلتها الرضيعة شنقاً على يدّ الزوج الذي أقدم على الانتحار عقب ارتكاب جريمته.

وقال خال الضحية إن زوجها بدأ في افتعال المشكلات مع زوجته الراحلة بعد إنجابها لطفلة، بسبب رغبته في إنجاب الذكور، حيث أنجب الزوجان فتاتين، وكانت الرضيعة هي الابنة الثالثة لهما.
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وقبل ارتكاب الجريمة، كان الزوج يسعى لبيع كافة ممتلكاته، من بينها المنزل الذي يسكنه مع أسرته، الأمر الذي أدى إلى وقوع خلافات بينه وبين الزوجة، التي رفضت بيع المنزل، ما دفعه إلى ارتكاب جريمته في النهاية. (العربية)

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