Advertisement

عربي-دولي

آخر تطورات كورسك.. أوكرانيا تسيطر على 100 بلدة وأسر 594 جنديا روسيا

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:14
A-
A+
Doc-P-1239640-638603793398932706.jpg
Doc-P-1239640-638603793398932706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة و1294 كيلومترا مربّعا في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث أسرت 594 جنديا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أسابيع.
Advertisement

وقال سيرسكي خلال منتدى في كييف "حتى اللحظة، سيطرنا على 1294 كيلومترا مربعا من الأراضي ومئة بلدة.. تم أسر 594 عنصرا من القوات الروسية في هذه المنطقة".

يأتي هذا في وقت وردت فيه أنباء عن قيام القوات الأوكرانية بشن هجوم على موقع حدودي في منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لكورسك.

فقد ذكرت قناتان روسيتان على تطبيق تلغرام، لهما صلة بأجهزة الأمن اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على موقع حدودي في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا فيما لم تؤكد أي جهة رسمية بعد وقوع قتال هناك.

وبيلغورود متاخمة لمنقطة كورسك الروسية التي استولت القوات الأوكرانية على بعض أراضيها منذ التوغل المباغت في السادس من أغسطس، وفقا لرويترز.

وقالت قناة "ماش" على تلغرام إن نحو 500 جندي أوكراني شنوا هجوما على نقطتي تفتيش روسيتين في نخوتييفكا وشيبكينو في منطقة بيلغورود.

وأشارت إلى أن ما يصل إلى 200 جندي أوكراني مدعومين بمركبات قتالية للمشاة حاولوا عبور الحدود في نخوتييفكا لكن المدفعية الروسية أطلقت النار عليهم.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-08-27
13:51 | 2024-08-27
13:31 | 2024-08-27
13:28 | 2024-08-27
13:27 | 2024-08-27
12:57 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24