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عربي-دولي

"حادث خطير" يُسفر عن مقتل اثنين.. ماذا جرى في شركة دلتا الأميركية للطيران؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:56
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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أنَّ حادث انفجار إطار طائرة وقع في منشأة عمليات شركة دلتا إيرلاينز الأميركية بمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، مما أسفر عن وفاة عاملين وإصابة ثالث.
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وأفادت قناة "دبليو.إس.بي-تي.في" في أتلانتا، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن "موظفاً في دلتا إيرلاينز ومتعاقداً قُتلا إثر انفجار إطار طائرة أثناء عملية إزالته".

كما أشارت القناة إلى إصابة موظف آخر من شركة دلتا في الحادث.

وأوضحت المحطة أن الطائرة المعنية كانت قد وصلت إلى أتلانتا من لاس فيغاس يوم الأحد. (القدس العربي) 
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