"حادث خطير" يُسفر عن مقتل اثنين.. ماذا جرى في شركة دلتا الأميركية للطيران؟

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وأفادت قناة "دبليو.إس.بي-تي.في" في أتلانتا، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن "موظفاً في دلتا إيرلاينز ومتعاقداً قُتلا إثر انفجار إطار طائرة أثناء عملية إزالته".كما أشارت القناة إلى إصابة موظف آخر من شركة دلتا في الحادث.وأوضحت المحطة أن الطائرة المعنية كانت قد وصلت إلى أتلانتا من لاس فيغاس يوم الأحد. (القدس العربي)