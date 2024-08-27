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"القوة من خلال الفرح".. ما علاقة شعار هاريس بالنظام النازي؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 12:16
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تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الثلاثاء، ادعاءات بأن حملة كامالا هاريس، مرشحة الرئاسة الأميركية، قد استخدمت شعارًا مرتبطًا بالنظام النازي خلال سباق الانتخابات.
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وفُوجئ المتابعون بإعلانات زُعِمَ أنها تشير إلى استخدام حملة هاريس لعبارة "القوة من خلال الفرح" كشعار لحملتها.
 
وقد أُرفِقَت هذه الادعاءات بلقطة شاشة من صفحة ويكيبيديا تتعلق بالعبارة.

العبارة "القوة من خلال الفرح" هي ترجمة لعبارة ألمانية "Kraft durch Freude"، التي كانت تستخدمها منظمة ترفيهية تابعة للحزب النازي في ألمانيا.
 
كانت هذه المنظمة جزءًا من جبهة العمل الألمانية، وهدفت إلى تقديم "ترفيه مبرمج" للقوى العاملة الألمانية عبر تنظيم دروس مسائية وأنشطة ترفيهية، والتي اعتبرها بعض الباحثين وسيلة للدعاية.

ورغم أن عبارة "الفرح" استخدمت بالفعل في سياق الحملة الانتخابية لكامالا هاريس، لا يوجد أي دليل يشير إلى أن الحملة تبنت الشعار النازي أو استخدمته على موقعها الرسمي أو في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أفادت وكالة رويترز. (الحرة)
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