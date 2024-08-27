ترامب يضم منافسه السابق إلى فريقه الرئاسي الانتقالي.. إليكم التفاصيل

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قام الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في الانتخابات الأميركية المقبلة دونالد ترامب، بضم منافسه السابق روبرت كينيدي والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد لفريقه الرئاسي الإنتقالي، وبذلك أصبحا يضطلعان بأدوار رسمية في أعقاب تأييدهما لترامب في الانتخابات.وقال مستشار الحملة الكبير براين هيوز في بيان: "مع توسع التحالف الواسع من المؤيدين وداعمي الرئيس ترامب من الحزب الأخر، فإننا فخورون بضم روبرت كينيدي جونيور وتولسي جابارد إلى فريق انتقال ترامب/ فانس".وأضاف هيوز أن الحملة "تتطلع إلى وجود أصواتهم القوية في الفريق، بينما نعمل على استعادة عظمة أميركا".وأكد كينيدي دوره الجديد تقريبًا خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع المذيع السابق في قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون. وقال كينيدي إنه طُلب منه الانضمام إلى فريق الإنتقال الرئاسي "للمساعدة في اختيار الأشخاص الذين سيديرون الحكومة"، مضيفًا أنه "يتطلع إلى ذلك".وكان كينيدي قد علق حملته الرئاسية الأسبوع الماضي ودعم ترشح ترامب، وهي الخطوة التي زعمت حملة الرئيس السابق ترامب أنها ستعطيه دفعة في الولايات المتأرجحة.أما جابارد التي تركت الحزب الديمقراطي في عام 2022 وأصبحت تظهر بشكل متواصل على وسائل الإعلام المحافظة منذ ذلك الحين، فقد دعمت ترامب الإثنين. وتساعد جابارد ترامب قبل مناظرة 10 سبتمبر مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.ترامب كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن قادة فريقه الإنتقالي، والذي من شأنه أن يضع الأساس لاختيار أعضاء الحكومة والسياسات إذا فاز في نوفمبر القادم.ويقود الفريق اثنان من كبار المانحين لحملة ترامب وهما ليندا ماكماهون، التي شغلت سابقًا منصب رئيس إدارة الأعمال الصغيرة خلال فترة ترامب الأولى، ورجل الأعمال هوارد لوتنيك، رئيس شركة كانتور فيتزجيرالد المالية.ويشغل المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس منصب الرئيس الفخري للفريق.(سكاي نيوز)