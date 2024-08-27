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عربي-دولي

بـ "عملية معقدة".. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظات الأولى لتحرير رهينة في قطاع غزة

Lebanon 24
27-08-2024 | 13:28
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بعد عملية تحريره في جنوب غزة، نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فيديوهات وصور للرهينة فرحان القاضي.

وظهر القاضي في مقطع فيديو على منصة "اكس" وهو محاط بعناصر من الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته تمكنت من تحرير أحد المحتجزين من جنوب قطاع غزة في مشتركة لقوات الجيش والشاباك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تحرير كايد فرحان القاضي، البالغ من العمر 52 عاما، في "عملية معقدة" وأن حالته الصحية جيدة، مشيرا إلى أن القاضي كان محتجزا منذ السابع من تشرين الأول.
 
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وأوضح الجيش أن كايد القاضي هو من مدينة راهط البدوية في النقب جنوب البلاد.

وبحسب التقارير، تم تحرير المحتجز من قبل عناصر في الجيش الإسرائيلي يتبعون وحدة الأسطول 13، اللواء 401، مقاتلي يالام والشاباك، تحت قيادة الفرقة 162، في عملية إنقاذ معقدة جنوب قطاع غزة.

وجاءت عملية تحرير الرهينة الإسرائيلية في حين تحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يشمل إدخال المساعدات الإنسانية واستعادة إسرائيل للمحتجزين في قطاع غزة وتبادل السجناء.(سكاي نيوز)

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