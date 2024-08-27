إرتفاع عدد ضحايا كارثة سد أربعات.. والعشرات في عداد المفقودين

تسبب انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر السودانية بمقتل 30 شخصا على الأقل، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

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وقال المكتب الأممي نقلا عن وفد حكومي زار، امس الاثنين، المناطق المتضررة نتيجة الانهيار إن "30 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، لكن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير". وأضاف أن "عشرات الأشخاص في عداد المفقودين أو النازحين".وبحسب "أوتشا"، تعرض السد "لأضرار جسيمة بسبب الأمطار الغزيرة، ما أدى أدى إلى تفريغ خزانه بالكامل"، وهو ما أسفر عن تضرر 70 قرية في المناطق المحيطة، دُمّر منها 20 قرية.