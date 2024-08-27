كارثة تطال السودان.. سيول دمّرت قرى وقتلت المئات (صور)

قتل 30 شخصا على الأقل، عقب انهيار سد أربعات إثر الأمطار الغزيرة في ولاية البحر الأحمر السودانية عن مقتل 30 شخصا على الأقل.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن وفد حكومي زار، الاثنين، المناطق المتضررة نتيجة الانهيار بأن "30 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، لكن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير". وأضاف أن "عشرات الأشخاص في عداد المفقودين أو النازحين".

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