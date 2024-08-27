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عربي-دولي

دعوة من واشنطن لطرفي النزاع في السودان.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 14:19
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دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، يوم الثلاثاء، الطرفين المتحاربين في البلاد إلى اعتماد مدونة سلوك تهدف إلى تقليل الانتهاكات الواسعة النطاق.
 
جاء هذا النداء في إطار الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها السودان.

وأوضح بيرييلو للصحافيين أن الجيش السوداني كان يدرس الاقتراح الخاص بمدونة السلوك، بعد أن كانت قوات الدعم السريع قد وقعت عليه بالفعل.
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وأضاف بيرييلو: "لديهم مدونة سلوك - الجيش - ونأمل في الحصول على رد منهم في الأيام القليلة المقبلة."

وأكد المبعوث الأميركي أن الالتزام الذي أبداه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، يجب أن يتجسد في تطبيق فعلي من قبل القوات العادية.

وافقت قوات الدعم السريع، التي تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة بما في ذلك في دارفور، على مدونة السلوك التي تشمل تعهدات بالامتناع عن العنف ضد النساء وتدمير المحاصيل.
 
تأتي هذه الخطوة في محاولة لتهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية في المناطق المتأثرة بالصراع.

في سياق متصل، عقدت الولايات المتحدة هذا الشهر محادثات في جنيف بهدف إنهاء النزاع في السودان، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
 
وعلى الرغم من إحراز تقدم في تسهيل وصول المساعدات، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

منذ نيسان 2023، يشهد السودان صراعًا عنيفًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مما أسفر عن تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.


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