28
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سوق الأسهم قاب قوسين من الاهتزاز.. هل تفجّر الفائدة الاميركية الوضع؟
Lebanon 24
27-08-2024
|
14:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب خفض أسعار الفائدة، يزيد المستثمرون من تركيزهم على البيانات الاقتصادية على مدى الأشهر القليلة المقبلة وهم يستكشفون ما إذا كان سرد "الهبوط الناعم" الذي ساعد في دفع الأسهم الأمريكية في 2024 يمكن أن يستمر.
Advertisement
كانت رسالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أكثر تساهلا، حيث من المرجح أن تبدأ عملية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر.
ولكن هذه التعليقات بعيدة كل البعد عن كونها إشارة واضحة. فمع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18 % على مدار العام وارتفاع قيمة الأسهم، سيحتاج المشاركون في السوق إلى رؤية أدلة مستمرة على أن الاقتصاد ينزلق نحو هبوط هادئ، حيث يظل النمو مرنا بينما يتباطأ التضخم.
ومنذ 1970، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمعدل 18 % في المتوسط بعد عام واحد من أول خفض لأسعار الفائدة في فترات غير ركود، وفقا لإستراتيجيي إيفركور آي إس آي. وفي فترات الركود، ارتفع المؤشر بمعدل 2 % فقط سنويا في المتوسط بعد الخفض الأول.
وتتضمن البيانات المهمة المقبلة الأخرى تقريرين شهريين للتضخم، وهما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في 30 أغسطس، ومؤشر أسعار المستهلك في 11 سبتمبر.
يمكن أن تؤدي مزيد من علامات الضعف الاقتصادي مرة أخرى إلى اهتزاز الأسهم وتحويل التوقعات نحو خفض بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات العقود الآجلة أن التوقعات لمثل هذه الخطوة تم تسعيرها عند نحو 35 % بعد ظهر يوم الجمعة، مقارنة بنحو 29 % قبل الخطاب، مع التوقعات المتبقية لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
من جهته، كتب ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في بلاك روك: "بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفف السياسة النقدية مع عدم ضعف الاقتصاد بشكل خاص، والتضخم لا يزال أعلى من الهدف، ولديه القدرة على التيسير بشكل كبير استجابة لأي ضعف حاد".
بدوره، قال كوينسي كروسبي، كبير الإستراتيجيين العالميين في شركة إل بي إل فاينانشال، إن العامل الرئيس للأسهم هو ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة تأتي بسبب تباطؤ التضخم أو بسبب ضعف سوق العمل.
وقال كروسبي: إن "السوق تريد دخول دورة خفض أسعار الفائدة لأن التضخم يتراجع. ويبقى السؤال حول ما إذا كنا سنرى مزيد من التدهور في سوق العمل أم لا". (الاقتصادية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تسهيلات لأصحاب الودائع
Lebanon 24
تسهيلات لأصحاب الودائع
17:28 | 2024-08-26
26/08/2024 05:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة معتصم النهار تلفت الانظار.. وموقف طريف يحصل مع زوجته لين (صورة)
Lebanon 24
ابنة معتصم النهار تلفت الانظار.. وموقف طريف يحصل مع زوجته لين (صورة)
00:30 | 2024-08-27
27/08/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
06:00 | 2024-08-27
27/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:23 | 2024-08-27
عن فتح الحدود مع روسيا.. هذا ما كشفه الرئيس الفنلندي
16:01 | 2024-08-27
شخصيات جمهورية تدعم هاريس ضد ترامب!
16:00 | 2024-08-27
لماذا لم تُهاجم إيران إسرائيل مع "حزب الله"؟
15:37 | 2024-08-27
أطفال غزة: حفاة فوق التراب.. وأحلام دُفنت تحت الأنقاض
15:31 | 2024-08-27
المفاعل النووي في كورسك "معرض بشدة" للخطر بسبب الهجمات الأوكرانية
15:00 | 2024-08-27
"المفاوضات جارية".. مسؤول أميركي يكشف تفاصيل جديدة!
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 23:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 23:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 23:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24