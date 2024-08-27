يتساءل مراقبون عمّا إذا كان ردّ دولة إقليمية على اغتيال خطير جرى على أراضيها، ما يزال وارداً، أم صُرف النظر عنه لوقت غير قصير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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