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Lebanon 24
27-08-2024 | 17:18
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يتساءل مراقبون عمّا إذا كان ردّ دولة إقليمية على اغتيال خطير جرى على أراضيها، ما يزال وارداً، أم صُرف النظر عنه لوقت غير قصير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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