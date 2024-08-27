بن سلمان استقبل عبّاس في الرياض

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استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض، الثلاثاء.وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال الاستقبال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها.وأكد الأمير محمد بن سلمان على مواصلة السعودية بذل الجهود، بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة، لوقف أعمال التصعيد.كما أكد على وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.