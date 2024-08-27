ترامب يضيف روبرت كنيدي وغابارد إلى فريقه الانتقالي

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أعلنت حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه أضاف إلى فريقه الانتقالي روبرت إف. كنيدي الابن وتولسي غابارد، اللذين كانا يسعيان إلى الترشح للرئاسة، لينضما إليه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.وتجدر الإشارة إلى أن كنيدي وغابارد لا ينتميان إلى أوساط الحزب الجمهوري.وقال برايان هيوز المستشار الكبير في حملة ترامب في بيان: "في ظل توسع التحالف الكبير لداعمي ومؤيدي الرئيس ترامب خارج حدود مؤيدي الحزب الجمهوري، نتشرف بضم روبرت إف. كنيدي جونيور وتولسي غابارد إلى فريق ترامب وفانس الانتقالي".