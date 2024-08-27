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أوسع عملية عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 2002

Lebanon 24
27-08-2024 | 23:45
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أعلن الجيش الاسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، بعد موجة تصعيد وتهديدات إسرائيلية باجتياح الضفة، لإحباط تشكيلات مسلحة تتطور بشكل لافت في مناطق الضفة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه بدأ عملية في مدينتي جنين وطولكرم، شمال الضفة الغربية.
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وأشار بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، إلى أن العملية واسعة النطاق "تهدف لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في شمال الضفة، في مخيمي جنين ونور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، تجري أيضًا عملية كبيرة أخرى في مخيم الفارعة للاجئين في الأغوار، وكجزء من عملية كبرى على مستوى فرقة عسكرية، يحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفيات القريبة من هذه المخيمات لمنع المسلحين من الوصول إليها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتابع البيان "تشمل العملية الواسعة، مرافقة جوية كبيرة ومئات المقاتلين، وإمكانية إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين وفقا لمواقع القتال المتوقعة".

‏وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي، إن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية السور الواقي في عام 2002.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطينيين اثنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.

وتشهد منطقة شمال الضفة الغربية تصعيدا واسعا، استخدمت خلاله إسرائيل عمليات القصف الجوي، لاستهداف خلايا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
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