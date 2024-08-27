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صحة

"مصدر ثانوي" لانتقال عدوى جدري القرود.. هذا ما كشفته الصحة العالمية

Lebanon 24
27-08-2024 | 23:42
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أكدت ناطقة باسم منظمة الصحة العالمية أن قطرات الرذاذ هي طريقة "ثانوية" لانتقال مرض جدري القرود، مشددة على ضرورة إجراء أبحاث إضافية لفهم كيف تحدث عدوى هذا الفيروس بشكل أفضل.

وينتشر جدري القرود من شخص إلى آخر عبر "اتصال جسدي وثيق" بحسب منظمة الصحة العالمية.
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وأعلنت الناطقة باسم منظمة الصحة مارغريت هاريس الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف "إذا كنت تتحدث إلى شخص ما من قرب وإذا كنت تتنفس باتجاهه وإذا كنت قريبا منه جسديا، هناك احتمال أن تنتقل قطرات الرذاذ إلى الشخص الآخر، إذا كانت لديك تقرحات".
وشددت على أن "ذلك مصدر ثانوي" لانتقال العدوى. وأضافت أنه على أي حال "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم طريقة انتقال" الفيروس بشكل أفضل. (العربية) 

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