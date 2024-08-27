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عربي-دولي
"القسام" تنعى 5 من شهدائها
Lebanon 24
27-08-2024
|
23:59
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نعت كتائب القسام: جبريل جبريل، عدنان جابر، محمد عليان، مهند قرعاوي ومحمد الشيخ يوسف الذيم استشهدوا، الاثنين، في مدينة طولكرم جراء غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس.
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القسام
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