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"القسام" تنعى 5 من شهدائها

Lebanon 24
27-08-2024 | 23:59
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نعت كتائب القسام: جبريل جبريل، عدنان جابر، محمد عليان، مهند قرعاوي ومحمد الشيخ يوسف الذيم استشهدوا، الاثنين، في مدينة طولكرم جراء غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس. 
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