"القسام" تنعى 5 من شهدائها

نعت كتائب القسام: جبريل جبريل، عدنان جابر، محمد عليان، مهند قرعاوي ومحمد الشيخ يوسف الذيم استشهدوا، الاثنين، في مدينة طولكرم جراء غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس.

Advertisement