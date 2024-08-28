ترامب يعلن قبوله مناظرة هاريس على هذه الشاشة

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أعلن المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب موافقته على إجراء مناظرة مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على شبكة ABC NEWS، الثلاثاء 10 أيلول المقبل.وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، شكك ترامب في حيادية الشبكة الأميركية، واصفاً إياها بأنها ABC FAKE NEWS (ABC الأخبار المزيفة)، مشيراً إلى أن المناظرة ستجرى بنفس قواعد مناظرته السابقة مع الرئيس الأميركي جو بايدن على شبكة CNN، حيث من غير المسموح إحضار أوراق تحمل ملاحظات مسبقة.وكان ترامب قد ألمح إلى أنه قد لا يحضر المناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على شبكة ABC News في 10 أيلول المقبل، بعدما وصف الشبكة بأنها "متحيزة ضده" وتستضيف "كارهي تارمب"، فيما طلبت حملة هاريس تغييراً في قواعد إقامة المناظرة، إذ طلبت أن تكون الميكروفونات مفتوحة طوال الـ90 دقيقة، هي مدة المناظرة.