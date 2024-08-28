صحيفة إسرائيلية تكشف.. الأسير الإسرائيلي تمكن من تحرير نفسه بمفرده والفرار

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الأسير الإسرائيلي فرحان القاضي استطاع الفرار من داخل نفق في غزة بمفرده، قبل أن تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من إنقاذه.

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ويأتي ذلك، رغم أن الجيش الإسرائيلي قال إنه "حرر القاضي بعملية معقدة".وفي هذا السياق، أعلن "منتدى أهالي المخطوفين والمفقودين الإسرائيليين"، أن القاضي "تمكن من تحرير نفسه من قبضة حماس والفرار إلى قوات الجيش الإسرائيلي".كما وصف المنتدى تحرير القاضي بأنه "أخبار رائعة، وبصيص نور وسط الظلام لأسر الرهائن وشعب إسرائيل".وأضاف المنتدى: "إن التوصل إلى اتفاق هو السبيل الوحيد لتأمين عودة الرهائن الـ 108 المتبقين - الأحياء لإعادة التأهيل والقتلى للدفن اللائق.وكان الجيش الإسرائيلي، رفض في بيانه إعطاء تفاصيل حول "تحرير القاضي"، واكتفى بالقول إن "قواته تمكنت من تحرير رهينة من جنوب قطاع غزة في عملية معقدة اشترك في تنفيذها قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي".وأضاف البيان أنه لم يتسن نشر مزيد من التفاصيل "نظرا لاعتبارات تتعلق بسلامة رهائننا وأمن قواتنا والأمن الوطني". (روسيا اليوم)