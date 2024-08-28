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وزير الدفاع البولندي يوضح سبب "تقصير" بلاده في دعم نظام كييف

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:44
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أوضح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك سبب "تقصير" بلاده في دعم نظام كييف.


وقال كوسينياك: "أعلم أن أوكرانيا تحتاج إلى العديد من الأسلحة، لكن يجب على شركائنا هناك أن يفهموا أيضا أن بولندا يجب أن تحافظ على قدراتها".
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وأضاف: "تعزيز الإمكانيات الدفاعية البولندية يعتبر أولوية بالنسبة لي كوزير للدفاع".
وأضاف كوسينياك كاميش أن وارسو قدمت لكييف كل المساعدة العسكرية التي في وسعها.
وشدد على أن بلاده لا يمكنها نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا إلا بعد تحديث سلاح الجو البولندي بمقاتلات جديدة.
وكان الرئيس البولندي أنجي دودا قد أكد في وقت سابق أن بلاده أنفقت 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على مساعدة أوكرانيا، أي نحو 100 مليار زلوتي (أكثر من 26 مليار دولار).
وذكرت القيادة البولندية أن وارسو زودت نظام كييف بمساعدات عسكرية أكبر من أي دولة أخرى مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
ويشار إلى أن روسيا قد أكدت مرات كثيرة أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يتعارض مع التسوية، ويجعل دول الناتو شريكة مباشرة في الصراع. (روسيا اليوم)
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