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حاخامات يرفضون قرار حكومتهم: تمويل اقتحام الأقصى "مخالف للتوراة"

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:11
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أعلن 30 حاخامًا إسرائيليًا، مساء الثلاثاء، عن رفضهم لقرار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتمويل اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، واعتبروا هذا القرار "تجاوزًا للتوراة".
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وقال الحاخامات في رسالتهم: "لقد صدمنا للغاية عندما سمعنا عن نية وزارتكم تمويل وإدارة الجولات الإرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، وهو ما كان محظورًا تمامًا وفقًا للحاخامية الكبرى عبر الأجيال".

وأضافوا أن "دخول جبل الهيكل ينطوي على مخاوف من تدنيس الهيكل ومقدساته، والتي يعتبرها الحكماء أشد من كل التجاوزات المنصوص عليها في التوراة".

وذكّر الحاخامات إلياهو بأن جده، الحاخام الأكبر السابق مردخاي إلياهو، كان من بين الذين أفتوا بحظر دخول الحرم القدسي.

وأوضح الحاخامات أن "الصعود إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) لا يغير الواقع، حيث إن جبل الهيكل ليس مكانًا للاستيطان أو الجولات السياحية".

واختتموا رسالتهم بالقول: "نحن واثقون من أنك ستتبع خطى جدك الأكبر الحاخام مردخاي إلياهو، وتلغي خطط وزارتك لبدء الجولات في جبل الهيكل".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية  أفادت بأن "إسرائيل ستقوم بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل لأول مرة عبر وزارة التراث، وذلك للسماح لآلاف اليهود ومئات الآلاف من السياح بالإطلاع على التراث اليهودي للجبل".

وأضافت أن "الزيارات ستتم كجزء من الزيارات المنتظمة لمنطقة جبل الهيكل، وفقًا لقواعد الزيارة المعمول بها". (عربي21)
 
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