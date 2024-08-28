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عربي-دولي

رئيس وزراء ارمينيا شارك في مسيرة دراجات هوائيّة.. زار منزل والديه وكلّف الخزينة 40 ألف دولار

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:21
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شارك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في جولة ركوب دراجات هوائية حول بحيرة سيفان في شمال شرق البلاد استغرقت يومين.

وخلال الجولة زار باشينيان وزوجته آنا منزل والديه في مدينة إيجوان، حيث حضرا مهرجان الحرف اليدوية "فيستفار".
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وكشفت صحيفة "جوغوفورد" الأرمينية أنه تم رصد 40 ألف دولار من الميزانية لتغطية نفقات جولة ركوب الدراجات هذه، مشيرة إلى أنه تم استئجار كافة المعدات وتخصيص الأموال للغذاء على أساس مشاركة 100 شخص على الأقل في الفعالية، بينما تظهر اللقطات أن عدد المشاركين بمن فيهم أفراد حرس باشينيان والطاقم الطبي لم يتجاوز نحو 50 شخصا. (روسيا اليوم)

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