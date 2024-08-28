حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف

اتشحت قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية في مصر بالسواد، وذلك عقب نبأ وفاة العريس الشاب إسماعيل محمد عبدالصمد جراء تعرضه لسكتة قلبية.



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