Advertisement

إقتصاد

روسيا تُحارب العقوبات الغربية.. بالعملات المشفرة

Lebanon 24
28-08-2024 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1239998-638604478011597835.png
Doc-P-1239998-638604478011597835.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخطط روسيا لتجربة استخدام العملات المشفرة في العمليات عبر الحدود، وذلك في ظل محاولات الغرب لعرقلة المدفوعات الدولية لروسيا من خلال العقوبات.

ووفقًا لتقارير من مصادر موثوقة، من المتوقع أن تبدأ التجربة في بداية أيلول المقبل. وأشارت التقارير إلى أن روسيا ستعتمد على نظام بطاقة الدفع الوطنية لتسهيل التحويل بين الروبل والعملات المشفرة أثناء اختبار المدفوعات ومنصة التبادل.
Advertisement

وفي آب الحالي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا ينظم تعدين العملات المشفرة في البلاد، بما في ذلك "البيتكوين". ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-08-28
12:25 | 2024-08-28
12:01 | 2024-08-28
11:56 | 2024-08-28
11:41 | 2024-08-28
11:21 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24