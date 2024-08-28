روسيا تُحارب العقوبات الغربية.. بالعملات المشفرة

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تخطط روسيا لتجربة استخدام العملات المشفرة في العمليات عبر الحدود، وذلك في ظل محاولات الغرب لعرقلة المدفوعات الدولية لروسيا من خلال العقوبات.ووفقًا لتقارير من مصادر موثوقة، من المتوقع أن تبدأ التجربة في بداية أيلول المقبل. وأشارت التقارير إلى أن روسيا ستعتمد على نظام بطاقة الدفع الوطنية لتسهيل التحويل بين الروبل والعملات المشفرة أثناء اختبار المدفوعات ومنصة التبادل.وفي آب الحالي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا ينظم تعدين العملات المشفرة في البلاد، بما في ذلك "البيتكوين". ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.