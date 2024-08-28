مؤشرات تزلزل عرش الدولار: هل بدأ العد التنازلي؟

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وبينما لا يزال الدولار يهيمن على الاحتياطيات والتجارة العالمية، فقد شكلت العملة 59 بالمئة من جميع الاحتياطيات العالمية في بداية العام 2024، بانخفاض من 71 بالمئة من الاحتياطي في العام 1999، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.



في الوقت نفسه، ارتفعت حصة احتياطيات العملة غير التقليدية. وشكلت العملات مثل الدولار الأسترالي والفرنك السويسري واليوان الصيني 11 بالمئة من جميع الاحتياطيات في بداية هذا العام، ارتفاعاً من 2 بالمئة المسجلة في العام 1999، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.



ووفق تقرير لـ "بيزنس انسايدر" فإن الدولار يهدده عدة عوامل، هذه أبرزها:



أولاً- العقوبات الأميركية



بدأت الولايات المتحدة في تطبيق عقوبات على روسيا وحلفائها بعد أن بدأت موسكو حربها في أوكرانيا في العام 2022. وقد أدى ذلك إلى إطلاق حملة للتخلص من الدولار في روسيا ودول مجموعة البريكس الأخرى، التي أشارت إلى أنها تتطلع إلى التحول عن الدولار كرد فعل على القيود التجارية الغربية.



كما أشارت الصين، التي تعرضت شركاتها لعقوبات ثانوية من وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، إلى تحول بعيدًا عن الدولار، وروجت لعملتها اليوان كبديل.



وقال باحثون في معهد بروكينغز: "إذا كانت الولايات المتحدة متقلبة فيما يتعلق بالعقوبات، وتتصرف من جانب واحد، وتفشل في تطوير عقيدة إدارة الحكم الاقتصادي، فقد يتم إزاحة الدولار عن عرشه". ثمة عدد من التحديات التي تواجه مكانة الدولار في الأسواق المالية؛ وفقا لباحثين من معهد بروكينغز، حيث أشاروا إلى الوضع المتغير للدولار الأميركي في الأسواق المالية العالمية، مع انخفاض استخدام العملة الأميركية بشكل مطرد على مدى العقود العديدة الماضية.وبينما لا يزال الدولار يهيمن على الاحتياطيات والتجارة العالمية، فقد شكلت العملة 59 بالمئة من جميع الاحتياطيات العالمية في بداية العام 2024، بانخفاض من 71 بالمئة من الاحتياطي في العام 1999، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.في الوقت نفسه، ارتفعت حصة احتياطيات العملة غير التقليدية. وشكلت العملات مثل الدولار الأسترالي والفرنك السويسري واليوان الصيني 11 بالمئة من جميع الاحتياطيات في بداية هذا العام، ارتفاعاً من 2 بالمئة المسجلة في العام 1999، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.ووفق تقرير لـ "بيزنس انسايدر" فإن الدولار يهدده عدة عوامل، هذه أبرزها:بدأت الولايات المتحدة في تطبيق عقوبات على روسيا وحلفائها بعد أن بدأت موسكو حربها في أوكرانيا في العام 2022. وقد أدى ذلك إلى إطلاق حملة للتخلص من الدولار في روسيا ودول مجموعة البريكس الأخرى، التي أشارت إلى أنها تتطلع إلى التحول عن الدولار كرد فعل على القيود التجارية الغربية.كما أشارت الصين، التي تعرضت شركاتها لعقوبات ثانوية من وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، إلى تحول بعيدًا عن الدولار، وروجت لعملتها اليوان كبديل.وقال باحثون في معهد بروكينغز: "إذا كانت الولايات المتحدة متقلبة فيما يتعلق بالعقوبات، وتتصرف من جانب واحد، وتفشل في تطوير عقيدة إدارة الحكم الاقتصادي، فقد يتم إزاحة الدولار عن عرشه".

ثانيا: الدين الأميركي

كذلك، قد يؤدي ارتفاع عبء الديون المستحقة على الولايات المتحدة إلى جعل حاملي العملة أكثر حذراً تجاه الدولار، وخاصة إذا كانت هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد مستحقاتها.



ورغم أن رصيد الدين الأميركي لم يتجاوز بعد مستويات خطيرة، فإن وتيرة الإنفاق السريع التي تنتهجها الحكومة لم تفعل الكثير لتهدئة الأسواق.



على سبيل المثال، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة العام الماضي، مشيرة إلى "تدهور مطرد في معايير الحوكمة".



وقال الباحثون إن "الخلافات حول المخصصات المالية أدت إلى إغلاق الحكومة عدة مرات. ومن الممكن أن يؤدي المزيد من عدم الاستقرار السياسي إلى تآكل ثقة المستثمرين في الدولار".



ثالثاً- تحسين تكنولوجيا الدفع



سهلت أنظمة الدفع الأكثر تقدماً تبادل العملات غير التقليدية. وقد يؤثر ذلك سلباً على الطلب على الدولار الأميركي، الذي كان يُنظَر إليه تقليدياً باعتباره الوسيلة الأكثر جاذبية للتبادل.



وفي مذكرة سابقة، قال إسوار براساد، وهو زميل بارز في مؤسسة بروكينغز: "عادةً ما كان تحويل مثل هذه العملات إلى دولارات، والعكس صحيح، أسهل وأرخص من استبدالها ببعضها البعض. ولكن الصين والهند، على سبيل المثال، لن تحتاجا قريباً إلى استبدال عملتيهما بالدولار لإجراء التجارة بثمن بخس. وبدلاً من ذلك، سيصبح استبدال الرنمينبي بالروبية بشكل مباشر أرخص. وبالتالي، فإن الاعتماد على "عملات المركبات"، وخاصة الدولار، سوف يتراجع".



رابعاً- العملات الرقمية للبنوك المركزية



كما يمكن أن تجعل العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية التعامل أسهل وأرخص من العملات غير التقليدية.



وتعمل الصين على تطوير عملة رقمية للبنك المركزي ، كما أشار مركز الأبحاث إلى أن نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك في الصين "ينمو بسرعة" على مدى السنوات القليلة الماضية.



أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي شبكة دفع فورية خاصة به، لكنه لم يتحرك لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي، حيث اقترح رئيس الاحتياطي جيروم باول العام الماضي أن العملة الرقمية ستتطلب موافقة المشرعين . وقال باحثو بروكينجز إن هذا يعني أن الولايات المتحدة تخاطر بالتخلف عن البلدان الأخرى، حيث تتطور تقنية الدفع الرقمي بسرعة.



ومع ذلك، وعلى الرغم من التحذيرات، لا يعتقد معظم خبراء العملات أن إلغاء الدولرة يشكل تهديدًا على المدى القريب للولايات المتحدة أو عملتها. وفي الوقت الحالي، لا يوجد منافسون قريبون للدولار في الأسواق المالية، والدول التي تحاول إلغاء الدولرة على أي حال تخاطر بمجموعة من العواقب الاقتصادية، مثل تباطؤ النمو وفقدان قيمة الاستثمار، كما قال أحد خبراء السلع الأساسية لموقع "بيزنس إنسايدر". (سكاي نيوز عربية)