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صحة

ارتفاع كبير في الإصابات.. جدري القردة يثير ذعرًا في أفريقيا

Lebanon 24
28-08-2024 | 06:56
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أعلنت هيئة الصحة العامة في القارة الافريقية أن أفريقيا تشهد زيادة سريعة في حالات الإصابة بجدري القردة مع الإبلاغ عن ما يقرب من 4000 حالة في الأسبوع الماضي، حيث كررت نداء للحصول على اللقاحات التي طال انتظارها والتي كان من المقرر أن تصل هذا الأسبوع ولكن سيتم تأجيلها الآن.
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وأبلغ جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة صحفية عبر الإنترنت عن 81 حالة وفاة بسبب جدري القردة في أفريقيا في الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الحالات والوفيات إلى 22863 و622 على التوالي.

وقال إن شركاء غربيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدوا بتقديم حوالي 380 ألف جرعة من لقاحات جدري القردة. وهذا أقل من 15 في المئة من الجرعات التي قالت السلطات إنها ضرورية لإنهاء تفشي جدري القردة في الكونغو، مركز الطوارئ العالمية الحالية.
وبعد تفشي فيروس جدري القردة خارج القارة الأفريقية في عام 2022، استجابت الدول الغنية بسرعة باللقاحات والعلاجات من مخزوناتها. ومع ذلك، لم تصل سوى جرعات قليلة إلى أفريقيا على الرغم من مناشدات حكوماتها. (سكاي نيوز عربية)


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