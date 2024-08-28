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شخصٌ واحد فقط سيهزم نتنياهو لو جرت انتخابات اليوم... من هو؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:20
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تبيّن من استطلاع إسرائيلي نظمه معهد "مأجار موحوت" الذي يرأسه البروفيسور يتسحاق كاتس بين 24 إلى 27 اب الجاري، وشمل 608 أشخاص، أعمارهم 18 وما فوق، أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق عن حزب "يمينا" يحصل على 27 مقعدا في الكنيست إذا قرر العودة للعمل السياسي وزعامة الحزب، ولو جرت انتخابات عامة في إسرائيل اليوم، مقابل 22 لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
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وتبين من الاستطلاع أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، يحصل على 21 مقعدا، ويحصل حزب "يسرائيل بيتنو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا، ويحصل حزب "يائير لابيد" وحزب "يائير جولان الديمقراطيون" على 11 مقعدا لكل منهما. (العربية)
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