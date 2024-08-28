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إقتصاد

بولندا تسعى إلى زيادة الإنفاق العسكري

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:32
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أعلنت الحكومة البولندية عن رغبتها بزيادة الإنفاق العسكري بشكل حاد للوصول به إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أفادت بذلك محطة راديو RMF FM، حيث قال التقرير إن زعماء الائتلاف الحاكم "اتفقوا على إعداد مشروع موازنة من شأنه زيادة الإنفاق الدفاعي للعام المقبل إلى 4.7% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي"، أو ما يعادل حوالي 49.5 مليار دولار.
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وبحسب المحطة الإذاعية، فإن ميزانية الدفاع الجديدة تخطط للإنفاق الإضافي على الأسلحة والمعدات العسكرية على وجه الخصوص.

وكانت بولندا خلال العام الحالي قد خططت ميزانية عند مستوى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أوائل أغسطس الجاري، أنها ستصل إلى ما يقرب من 40 مليار دولار. (روسيا اليوم)

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