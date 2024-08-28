بولندا تسعى إلى زيادة الإنفاق العسكري

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أعلنت الحكومة البولندية عن رغبتها بزيادة الإنفاق العسكري بشكل حاد للوصول به إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.أفادت بذلك محطة راديو RMF FM، حيث قال التقرير إن زعماء الائتلاف الحاكم "اتفقوا على إعداد مشروع موازنة من شأنه زيادة الإنفاق الدفاعي للعام المقبل إلى 4.7% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي"، أو ما يعادل حوالي 49.5 مليار دولار.وبحسب المحطة الإذاعية، فإن ميزانية الدفاع الجديدة تخطط للإنفاق الإضافي على الأسلحة والمعدات العسكرية على وجه الخصوص.وكانت بولندا خلال العام الحالي قد خططت ميزانية عند مستوى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أوائل أغسطس الجاري، أنها ستصل إلى ما يقرب من 40 مليار دولار. (روسيا اليوم)