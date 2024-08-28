في هذا التاريخ قمر صناعي "ميّت" سيعود إلى الأرض... أين سيسقط؟

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حدّد العلماء الثامن من أيلول 2024 موعدا لعودة قمر صناعي يدعى "سالسا" إلى الأرض حيث سيحترق في الغلاف الجوي.وما يجعل هذه العودة مختلفة هو أنه تم توجيهه بعناية إلى أسفل من ارتفاع 130 ألف كم ليحترق بأمان فوق منطقة مختارة بعناية في جنوب المحيط الهادئ، إذا سارت الأمور وفقا للخطة.وسيكون "سالسا" ثاني قمر صناعي يلقى نهايته في "عودة موجهة" مخططة ومناورة، بعد عودة قمر الطقس "Aeolus" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية العام الماضي. (روسيا اليوم)