تقرير يكشف.. إيران تجسّست على مسؤولين أميركيين

قبل عامين من استهداف حملة دونالد ترامب من قبل متسللين إيرانيين، استُخدمت حيلة مشابهة لاستهداف مسؤول سابق مقرب من جون بولتون.

فحسب تقرير لـ"سي ان ان"، تم اختراق حساب البريد الإلكتروني لهذا الشخص وإرسال طلب زائف إلى مجموعة من زملائه لمراجعة كتاب عن البرامج النووية الإيرانية والكورية الشمالية.

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وتضمن البريد الإلكتروني رابطًا يحتوي على تعليمات برمجية ضارة تهدف للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستلمين.



في وقت لاحق، أبلغ الشخص مكتب التحقيقات الفيدرالي وأصدر تحذيرًا لزملائه من عملية "اختراق متطورة".

وتكشف مراجعة "سي ان ان" لمجموعة القرصنة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تفاصيل جديدة حول عمليات استهدفت أعضاء سابقين في إدارتي ترامب وبايدن، بما في ذلك محاولة اختراق دبلوماسي سابق في إدارة بايدن باستخدام خطة تصيد احتيالي مشابهة.



ونجحت المجموعة في اختراق حملة ترامب في تموز 2022 وسرقة وثائق داخلية، مما أثار قلقًا لدى وكالات المخابرات الأميركية حول دور إيران المتزايد في الفضاء السيبراني ومحاولاتها لإذكاء الانقسامات المجتمعية قبيل انتخابات 2024.

وسلط مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكافحة التجسس، الضوء على طريقة عمل إيران العام الماضي في مقابلة نادرة.



وقال: "نظرًا لأن وجود إيران أصغر بكثير من المنافسين والخصوم الآخرين للولايات المتحدة في الولايات المتحدة بسبب العقوبات وتدهور العلاقات، عليهم أن يكونوا أكثر إبداعًا بشأن كيفية جمع المعلومات التي يبحثون عنها". (العربية)