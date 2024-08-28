شقيق مؤسس "تلغرام" مطلوب في فرنسا أيضاً

Advertisement

تمّ وضع نيكولاي دوروف، شقيق المؤسس المشارك لتطبيق "تلغرام" بافل دوروف، على قائمة المطلوبين في فرنسا، منذ آذار الماضي.وكشفت صحيفة "بوليتيكو" أنّ مذكرات الاعتقال بحق نيكولاي صدرت في 25 آذار الماضي بتهمة التواطؤ في تخزين أو توزيع أو إتاحة الوصول إلى صور إباحية للقصر كجزء من مجموعة منظمة.وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافل دوروف المؤسس المشارك لتطبيق "تلغرام" مباشرة عقب هبوط طائرته الخاصة في مطار لوبورجيه في باريس يوم 24 اب الجاري، نظرا لأنه يحمل الجنسية الفرنسية وكان على قائمة الأشخاص المطلوبين في البلاد، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت. (روسيا اليوم)