للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق... عائلات الرهائن الإسرائيليين تنطلق في موكب إلى حدود غزة

انطلق منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في موكب من ميدان الرهائن في تل أبيب إلى حدود غزة للمطالبة بالتوصل إلى صفقة رهائن من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح أولادهم وأقاربهم.



وقال المنتدى في بيان أعلن فيه عن انطلاق الموكب إن "فرصة إعادة الجميع تضيع مع مرور كل يوم". (روسيا اليوم)

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