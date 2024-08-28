أصاب أكثر من 20 أميركيًا: فيروس خطير ينتشر.. لا لقاحات وأدوية علاج له وهذه عوارضه!

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أصيب أكثر من 20 شخصًا عائدين إلى الولايات المتحدة من كوبا، بفيروس ينتقل عن طريق الحشرات في الأشهر الأخيرة. ووفقا للمسؤولين الصحيين، كان جميعهم مصاب بمرض فيروس "أوروبوش"، المعروف أيضا باسم حمى الكسلان.ولم يتوفى أي من المرضى بسبب المرض، ولا يوجد دليل على انتشاره في الولايات المتحدة، لكن المسؤولين يشددون على ضرورة توخي الحذر من العدوى بين المسافرين القادمين من كوبا وأميركا الجنوبية.وأوروبوش هو فيروس أصلي في مناطق الغابات الاستوائية. وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 1955 في عامل غابات يبلغ من العمر 24 عاما في جزيرة ترينيداد، وتم تسميته على اسم قرية قريبة. وأطلق عليه أحيانا اسم حمى الكسلان لأن العلماء الذين حققوا في الفيروس وجدوه أولا في حيوان كسلان ثلاثي الأصابع، ويعتقدون أن للكسلان دور في انتشاره بين الحشرات والحيوانات.ينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق الذباب الصغير الذي يعض ويسمى البراغيش، وعن طريق بعض أنواع البعوض.ما هي الأعراض والعلاجات؟قد تبدو الأعراض مشابهة لأمراض استوائية أخرى، مثل حمى الضنك أو زيكا أو الملاريا، وتشمل الحمى والصداع وآلام العضلات، ويعاني بعض المصابين أيضا من الإسهال أو الغثيان أو التقيؤ أو الطفح الجلدي.ويواجه بعض المرضى أعراضا متكررة، ويمكن أن يعاني 1 من كل 20 مريضا من أعراض أكثر شدة، مثل النزيف والتهاب السحايا والتهاب الدماغ. ونادرا ما يكون المرض مميتا، على الرغم من وجود تقارير حديثة عن وفاة شابين أصحاء في البرازيل.ولا توجد لقاحات لمنع العدوى ولا توجد أدوية متاحة لعلاج الأعراض.ويحقق المسؤولون في البرازيل بحسب تقارير من أن العدوى قد تنتقل من الامرأة الحامل إلى الجنين، وهو أمر مخيف بالنظر لما شوهد أثناء تفشي زيكا قبل عقد من الزمن.وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها النساء الحوامل بتجنب السفر غير الضروري إلى كوبا واقترحت على جميع المسافرين اتخاذ خطوات لمنع لدغات الحشرات، مثل استخدام طارد الحشرات وارتداء قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة. (روسيا اليوم)