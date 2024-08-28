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فيضانات كارثية في الهند وبنغلاديش.. ارتفاع حصيلة القتلى ومئات الآلاف بلا مأوى

Lebanon 24
28-08-2024 | 11:41
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أدت الأمطار الغزيرة في الهند إلى فيضانات أودت بحياة 15 شخصا على الأقل، وفق ما أفاد الإعلام المحلي الأربعاء.
وفاضت أنهر في ولاية غوجارات، وتم إجلاء أكثر من 23 ألف شخص.
وذكرت صحيفة "بزنس ستاندارد" أن 15 شخصا قضوا منذ الاثنين في ثمان من مناطق الولاية.
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وصدرت توصيات للصيادين بعدم الإبحار، وفق ما أفاد رئيس وزراء الولاية بوبيندرا باتيل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتسبب الأمطار الموسمية بدمار واسع كل عام، لكن الخبراء يشيرون إلى أن تغير المناخ يتسبب بتحوّلات ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس.
وشهدت ولاية تريبورا (شمال شرق) فيضانات وانزلاقات أرضية الأسبوع الماضي أسفرت عن مصرع أكثر من 20 شخصا.
وفي بنغلادش المجاورة، أودت الفيضانات ب40 شخصا على الأقل خلال الفترة ذاتها واضطر نحو 300 ألف من السكان الى الاحتماء في الملاجئ المقامة لحالات الطوارئ.
 
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