Advertisement

عربي-دولي

"القسام" تتوعد إسرائيل: ستتفاجأ بالرد الآتي

Lebanon 24
28-08-2024 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1240135-638604689693598336.jpg
Doc-P-1240135-638604689693598336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "كتائب القسام"، في بيان اليوم، استشهاد 3 من أفرادها في العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، متوعدة إسرائيل برد مفاجئ من الضفة والداخل المحتل.
 

ونعت في بيانها "الشهيد قسام محمد جبارين والشهيد أحمد مؤيد الصوص والشهيد محمد نضال أبو زميرو (جميعهم من مخيم جنين)".

Advertisement
 
وقالت" "نؤكد على مواصلة التصدي لقوات العدو في محاور عدة بالاشتباكات والعبوات الناسفة ضمن إستراتيجية واضحة وتكتيكات ومدروسة".

وأضاف البيان: "الكتائب تبشر شعبنا العظيم وأحرار أمتنا والعالم، بأن المحتل الذي يحاول واهما كسر حالة المقاومة في شمال الضفة، سيتفاجأ بالموت والرد الآتي الذي سيأتيه من جنوب الضفة ووسطها والداخل المحتل بإذن الله تعالى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2024-08-28
15:04 | 2024-08-28
14:40 | 2024-08-28
14:13 | 2024-08-28
14:05 | 2024-08-28
13:53 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24