"القسام" تتوعد إسرائيل: ستتفاجأ بالرد الآتي

أعلنت "كتائب القسام"، في بيان اليوم، استشهاد 3 من أفرادها في العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، متوعدة إسرائيل برد مفاجئ من الضفة والداخل المحتل.



ونعت في بيانها "الشهيد قسام محمد جبارين والشهيد أحمد مؤيد الصوص والشهيد محمد نضال أبو زميرو (جميعهم من مخيم جنين)".





Advertisement

وقالت" "نؤكد على مواصلة التصدي لقوات العدو في محاور عدة بالاشتباكات والعبوات الناسفة ضمن إستراتيجية واضحة وتكتيكات ومدروسة".



وأضاف البيان: "الكتائب تبشر شعبنا العظيم وأحرار أمتنا والعالم، بأن المحتل الذي يحاول واهما كسر حالة المقاومة في شمال الضفة، سيتفاجأ بالموت والرد الآتي الذي سيأتيه من جنوب الضفة ووسطها والداخل المحتل بإذن الله تعالى".